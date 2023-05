Mindent megtettünk, hogy megfelelő legyen a környezet a nyári zavartalan kikapcsolódáshoz

– szögezte le Kerekes Valéria, az üdülőközpont ügyvezetője a sajtótájékoztatón. Mint elmondta, már majdnem minden medencéjük üzemel, készen állnak a június 10-i nyárnyitóra.

Fotó: Majzik Attila

Az üdülőközpont vezetője elmondta, a strandon többek között csirkeszárnyevő és sörivó versennyel, valamint vízibomba csatával is hangolnak a nyárra, a kisebbeknek pedig koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek. Az üdülőközpontban aznap 5-ig, fél 6-ig kínálnak programokat, utána pedig a Művelődési Központ veszi át a stafétát: többek között Horváth Tamás koncertjével várják a fiatalokat.

A strandélményben majd azok is osztozhatnak, akik véradóként segítik a betegellátást. Ehhez a város idén is 5 ezer, jövő május végéig érvényes strandbelépővel támogatja a Vöröskereszt helyi szervezetét. A jegyeket Szabó Zoltán polgármester adta át Zsótér Mártának, a Vöröskereszt Szentes Területi vezetőjének.

Fotó: Majzik Attila

De a nyárindító programok után sem áll meg az élet Szentesen: a Művelődési Központ idén is szabadtéri színházzal kedveskedik a színjátszás szerelmeseinek. A Megyeháza udvarán többek között az Abigél, a Cintányéros cudar világ és a népzenei találkozó mellett Bödőcs Tibor humorestje is helyet kap. Kertmozi is lesz, a tavalyi sikeres vetítések után idén is négy alkalommal rendeznek majd szabadtéri mozizást a Kossuth téren.

Fotó: Majzik Attila

A fiatalabb korosztályt a Strandfeszttel szeretnék megfogni. A július 14-ei és 15-i rendezvényen válogatott DJ-k játszanak majd a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban.

Aki pedig a strand történetében szeretne elmerülni, annak az üdülőközpont előterében elhelyezett kamarakiállítást ajánljuk: a június 13-áig látható molinókon megelevenedik a 90 éve megnyitott strand történelme.