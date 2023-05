A Tűzoltók Napja alkalmából megrendezett budapesti ünnepségen a Belügyminisztérium kitüntetését vehette át Németh Attila mórahalmi önkéntes tűzoltó. A rangos elismerést minden évben átadják a településükön szolgálatot teljesítő, a lakosság biztonságának érdekében kiemelkedő munkát végző hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók részére. Csongrád-Csanád vármegyében egyedül Németh Attila kapta meg ezt a díjat. Az ásotthalmi díjazottal mórahalmi irodájában ültünk le beszélgetni. Németh Attila ugyanis amellett, hogy Ásotthalmon önkormányzati képviselő, az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. és a Mórahalmi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője és a Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, tűzoltóparancsnoka.

– A tűzoltóskodás részben családi tragédiához köthető nálunk. A kilencvenes évek elején sorkatonai szolgálaton voltam, amikor felrobbant otthon a Videoton Color Star robbanós televízió. A kimenőruhámban maradtam egy darabig, mert nem volt mit felvennem, a lakás fele leégett. Akkor visszaköltöztünk a tanyára – mesélte. Tűzoltóskodni is Ásotthalmon kezdett, megfordult Ruzsán is, majd az idén 90 éves a mórahalmi tűzoltóságnál kötött ki. Ők az egyetlenek a vármegyében, akik saját maguk is vonulhatnak egyedül, a hivatásosok nélkül. Arra a kérdésre, hogy mindezek mellett mikor van ideje pihenni, azt válaszolta, hogy tízévente egyszer szokott elmenni szabadságra, de akkor akár egy egész hétvégét is nyaralni. Suzuki Vitarájának a csomagtartójában mindig ott az egyenruha, ha kell, csak beleugrik.

Az elismerésre visszatérve azt mondta, sok mindenen nem változtat, csinálja tovább ahogy eddig. – Ez leginkább egy megerősítés arra nézve, hogy amit eddig a közösségért és a tűzvédelemért tettem, az a helyes út. Ez a díj ennek a munkának a gyümölcse – mondta.

A hivatásos tűzoltók között is kapott kitüntetés vármegyei szakember: az Év tűzoltója díjat a szegedi Domonkos László Gábor vehette át.