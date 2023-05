Három befogadóhelyen vannak ukrán menekültek Csongrád-Csanád vármegyében. A vöröskereszt gondoskodik róluk, és nem csak étellel és itallal látják el őket, hanem rendszeresen szerveznek programokat is nekik. Az ellátásukról Sasvári Krisztina, a megyei vöröskereszt vezetője beszélt a Délmagyarországnak.

Szeged

Suki Zoltán

– A Vöröskeresztnek nagyon sok feladata van, az egyik a menekültek ellátása. Mi már az orosz-ukrán konfliktus kitörésének másnapján elutaztunk a záhonyi határhoz és elkezdük kiszolgálni azokat a menekülteket, akik vonattal érkeztek Magyarországra – mondta lapunknak a segélyszervezet Csongrád megyei igazgatója.

Sasvári Krisztina hozzátette, hogy ezután márciusban már Csongrád-Csanád vármegyében is becsatlakoztak az ellátásba. Először a szegedi menekültek ellátását vették át, akkor 80 emberrel foglalkoztak naponta.

– Az igények növekedésével nyitottunk egy másik szegedi szállót is, ebben jelenleg 40 menekült tartózkodik. Az itt tartózkodók 90 százaléka nő és gyermek. Közben az egyik szegedi szállót áthelyeztük Szentesre, ott 24-en vannak, Hódmezővásárhelyen pedig 30 embert látunk el – mondta a megyei igazgató.

Mivel már hosszú hónapok óta itt vannak a háború elől menekülők, nem csak ételt és italt kapnak, hanem különféle programokat is szerveznek nekik, és máshogy is segítenek.

– Segítjük például az adminisztrációt, az egészségügyi szolgáltatásokhoz a hozzáférésüket, és magyar nyelvtanfolyamokat is szervezünk nekik – tette hozzá Sasvári Krisztina.

A Vöröskereszt abban is segít, hogy lehetőség szerint mentálisan is jobban érezzék magukat ezek az emberek. A folyamatos stresszt külünböző foglalkozásokkal, beszélgetésekkel próbálják oldani, a gyerekek pedig akár iskolába is eljárhatnak, bár sokan az ukrán oktatási rendszerhez csatlakoznak az ottani online oktatáson keresztül. De Szegeden találtak egy olyan iskolát, ahol van oroszul beszélő tanár, aki szintén segíti az ukrán gyerekeket.

Sasvári Krisztina azt is elmondta, hogy akik Szegeden vannak, nem szeretnének továbbmenni, mert bíznak abban, hogy a háború után visszamehetnek a hazájukba.

Sasvári Krisztina azt is elmondta, hogy akik Szegeden vannak, nem szeretnének továbbmenni, mert bíznak abban, hogy a háború után visszamehetnek a hazájukba.