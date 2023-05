Gácsér Attila a gyilkos gombák létezéséről beszélt. Elmondta, számos olyan tápanyag van bennünk, ilyen a cukor és a fehérje is, amelyek a gombák számára nagyon hasznosak, viszont a jól működő, egészséges immunrendszer képes megóvni minket a gombáktól és azok káros hatásaitól. Megjegyezte, egyes hírekkel ellentétben nem jött még el az a világ, amikor a gombák miatt mindannyian meghalunk, azonban érdemes nagyon óvatosnak lennünk, hiszen van egy gomba, a Candida auris, amelyet 2009-ben izolálták először Japánban, ma pedig ott tartunk, hogy a WHO vörös kóddal jelölt veszélylistáján az első helyen van. Rámutatott, a madarak voltak azok, amelyek leginkább eljuttatták az urbanizált területekre az Candida aurist, amely képes lett alkalmazkodni a magas hőmérséklethez, így az emberi szervezetben való létezésre és szaporodásra is alkalmassá vált. Ez egyébként a legyengült immunrendszerű betegeket képes megfertőzni. Kitért arra is, hogy több millió gombafajta él ma körülöttünk, és ha csak egytizednyi részük lesz képes az emberben megélni, akkor mindenképp védekező mechanizmust kell kialakítani ellenük.

Kemény Lajos Vince előadásának fókuszában a napozás állt. Kiemelte, az endorfin miatt szeretünk napozni, jobban érezzük magunkat utána, ráadásul ha D-vitamin-hiányban szenvedünk, még inkább azt érezzük, hogy napoznunk kell. Figyelmeztetett, megfelelő életmóddal, halban gazdag étkezéssel pótolni lehet a D-vitamint, nem kell napozni hozzá, hiszen az károsítja a szervezetet, a túlzásba vitt napozás gyakori kiváltó oka a rosszindulatú bőrdaganatnak, a melanómának.

Leszögezte, bőrgyógyászati szemszögből az egészséges mennyiségű napfény annyi, amennyitől még nem barnulunk le, tehát ha már sikerült barnulnunk, akkor egészségkárosodás is történt. Hozzátette, a bőr károsodását legalább 50 faktoros fényvédőkkel lehet megelőzni, és azt javasolta, ezeket patikában szerezzük be.