Több évtizeddel ezelőtt érettségiztem, de azóta is minden évben azon a bizonyos napon, reggel 8 órakor (amíg ez így ment), meghallgattam a rádióban, hogy milyen témát kaptak a végzősök, amit, mint mindenki más, én is a saját érettségimhez viszonyítottam, hogy könnyű, vagy jó nehéz témakörrel sújtották szegény diákokat.

Anno Krúdy Gyula Utazás éjjel című novelláját elemeztem, próbálva megfejteni, hogy mire gondolhatott az író, amikor papírra vetette sorait. Soha nem értettem, mire jó ez. Egy anekdota szerint Arany János egyszer, amikor az egyik művéhez megjegyzést fűztek, azt mondta, hogy „Gondolta a fene!”. Persze ebből máig vita van, hogy mondta vagy nem mondta, de ha nem mondta, valószínűleg akkor is gondolta, mint ahogy más költők, írók is nyilatkoztak már hasonlót a saját műveik elemzéséről.

Egyszer én is megjártam. Egy blogger elemezte a jegyzetem, amelynek főszereplője egy papagáj volt. A szerző olvasott a soraim között, és még meg is dicsért. Véleménye szerint én így üzentem mélyreható politikai üzenetet az olvasóknak. Vegyes érzésekkel, döbbenettel és nevetgélve, olvastam a blogger írását, és azon gondolkoztam, miért egy blogról kell megtudnom, hogy mit is gondoltam, mert a politika éppen akkor eszembe sem jutott, vagyis „Gondolta a fene!”, hogy a nagy klasszikust, vagy a hozzá kapcsolódó anekdotát idézzem. Ellenben messze híres vagyok arról, hogy nagyon szeretem az állatokat, amit még véletlenül sem rejtek a sorok közé.

Az idei érettségizők sem úszták meg a műelemzést, együtt érzek velük. Jövőre pedig újra „körmöm rágom” az izgalomtól, mert újra érintett leszek, "kicsi én" is érettségire készül.