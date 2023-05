Hét évtizeddel ezelőtt szentelték pappá Gyulay Endre nyugalmazott püspököt. Az évforduló alkalmából hálaadó szentmisét celebrál június 10-én 10 órakor a szegedi Dómban. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük paptestvéreinek küldött meghívójának részletét.

„Ha Isten még pár hétig éltet, akkor életem nagy jubileumához érkezem: 70 éve esdette le rám a Szentlelket és szentelt áldozópappá Hamvas Endre megyéspüspökünk. A küldetésem mindennapi szolgálatát hálaadásnak is tekintettem, de most különösen is szeretnék hálát adni hivatásomért, sok éves, kegyelmet közvetítő munkámért. Június 10-én bemutatandó szentmisémben szeretnék megköszönni mindent, amit az Úr e hosszú idő alatt nyújtott” – fogalmazott levelében a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke.