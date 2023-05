A klub, a sporttelep a vezetése alatt sokat fejlődött, ma már 20 embert alkalmaz, az önkormányzati támogatást – idén 2,3 millió forint –, a TAO-pénzeket és a nyertes pályázatokat vállalkozásokkal, az azok termelte plusz jövedelmekkel, bevételekkel egészítik ki, azzal növelve a büdzsét. Foglalkoznak pálya és tornaterem kiadásával, vendéglátással – Csongrád nevezetességeivel is megismertetik a látogatókat –, bérfűnyírással és -kaszálással, rendezvényszervezéssel, személyszállítással, és biztosítanak szálláshelyet. Utóbbihoz kapcsolódik a kemping, és új a sportruházat-kereskedelem is, egy ismert márkát képviselnek. – A pénz nem zsebbe megy, hanem beruházásokra, a körülmények megteremtésére, javítására – mondta.

A 2022-es mozgalmas esztendő volt: felújítottuk a már szégyenfoltnak számító öltözőt, kicseréltük az erősen retró kispadokat a centerpályán, amit automata öntözőrendszerrel is elláttunk – sorolta Kiss István. Hozzátette:

büszke arra, hogy a CSTSE-nek egyetlen fillér köztartozása sincs és a béreket pontosan fizeti, s az is jelentős pozitívum, hogy Bedő Tamás polgármester minden ötletét támogatja, „amelyekkel tudom, időnként már az agyára megyek”

Megjegyezzük: Kiss István időnként úgynevezett tagi kölcsönt is nyújt az egyesületnek a beruházásokhoz. Sportágunkkal, a labdarúgással most nem állunk túl jól, korábban NB I/B-s csapattal is bírt Csongrád – az valószínűleg túlzás volt –, jelenleg a megyekettőben a 8. helyen állunk, de jövőre szeretnénk megnyerni ezt az osztályt és felkerülni a vármegye élvonalába. Újra kell építeni a fociéletet – beszélt a tervekről Plútó. Mikor búcsúztunk elérzékenyülve említette meg: – A nagymamám és a foci nevelt fel, így váltam, azt tett emberré. Tizenegy évesen kerültem a pályára, 46 éve vagyok itt, ez az otthonom, és az ember mindig szépíti, fejleszti saját házát is, amiben a családjával él.