Ebben az évben is kiírják a betlehemes versenyt. Már készülünk, gondolkodunk előadásunk sztoriján, lehet, hogy Heródes király udvarában játszódik majd, ahol egy különleges farsangot elevenítünk meg. És örömteli, hogy már a kicsik, a kisdiákok is kérdezgetnek: amikorra ők felnőnek, akkor is lesz ilyen? Utánpótlás tehát lesz, van remény arra, hogy Kisteleken folytathatjuk a három évtizedes hagyományt