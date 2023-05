Sikeres hetet zárhattunk most Hódmezővásárhelyen, hiszen jóval többen adták vérüket másokért, mint reméltük! Összesen 61-en nyújtották segítő karjukat. Vendégül láthattuk a Kormányhivatal dolgozóit is, véradó közösségük 30 fővel képviseltette magát, és 3 fő első véradót is üdvözölhettünk.