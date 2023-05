Több éves hagyomány, hogy a város díszpolgárai örökbe fogadnak köteteket a Somogyi-könyvtár értékes, régi gyűjteményéből. 2003 óta mintegy 160 könyvörökbefogadás történt. Természetesen ez idén sem maradt el, szombaton délelőtt Szeged új díszpolgára, Vécsei László Széchenyi-díjas orvos Johann Christoph Andreas Mayer: Anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückmark, und Ursprung der Nerven című kötetét fogadta örökbe. Az igen értékes művet még 1779-ben adták ki.

Nem meglepő, hogy a neurológus professzor ezt a könyvet választotta, hiszen a kötet szerzője Berlinben és Frankfurtban tevékenykedett orvosként, a legfőbb felfedezése pedig az volt, hogy az ember ujjlenyomata egyedi, így nagyban segíti az igazságszolgáltatás bűnügyi gyakorlatában az azonosításokat. Továbbá kiemelt figyelmet szentelt az idegrendszernek is, melyet bár előtte többen is megkíséreltek részletesen leírni, de igazán Johann Christoph Andreas Mayernek sikerült, a munkájához hozzáadta a lehetséges legkorszerűbb ismereteket is.