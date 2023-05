Az internet rengeteg lehetőséget kínál a számunkra - de sajnos megvannak a maga veszélyei is. Gyakran láthatunk rajta olyan tartalmakat, melyek félelmet vagy undort keltenek bennünk - feltéve legalábbis, hogy még nem tiltottuk le ezeket a nemkívánatos tartalmakat. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan tudunk a leghatékonyabb módon megszabadulni mindattól, amit semmiképp nem szeretnénk látni böngészés közben.

A top nemkívánatos kategóriák

Sokan azt gondolják, elsősorban a gyerekes családok számára lehet fontos a netes tartalmak szűrése - valójában felnőttként is érdemes védekezni, hiszen a legváratlanabb helyeken is belefuthatunk nemkívánatos tartalmakba. A leggyakoribb kategória, amit a netezők igyekeznek szűrni, a felnőtt tartalom, de sokan tiltják le az alkohollal vagy drogokkal kapcsolatos képeket és videókat is.

Használjunk szűrőket és blokkolókat!

Az egyik legkézenfekvőbb megoldás az, ha letöltünk egy - vagy akár több, egymást kiegészítő - szűrő és blokkoló alkalmazást vagy böngésző-kiegészítőt. Ezekkel a tartalomszűrőkkel és blokkolókkal tetszés szerint elrejthetjük a felnőtt, durva nyelvezetű vagy erőszakos tartalmakat - és egyes megoldások esetében akár a hazugságokat és álhíreket is. A blokkolók könnyen letölthetők és használhatók, és általában néhány kattintással be tudjuk rajtuk állítani, mi az, amire nem vagyunk kíváncsiak.

Módosítsuk a böngésző beállításait!

Ha esetleg nincs hely egy újabb alkalmazásra, vagy nem akut a probléma, a böngésző helyes beállítása is segíthet, hogy kevesebb nemkívánatos tartalommal találkozzunk. A legtöbb böngészőn letilthatunk meghatározott címeket, kizárhatjuk a nem biztonságos oldalakat és akár egyes kategóriákra is szűrhetünk. Ezeket a beállításokat általában a böngésző Biztonság vagy Adatvédelem menüjében végezhetjük el - ha nem találjuk a megfelelő helyet, csk keressünk rá a böngésző nevére és a “biztonságos internetezés beállítások” kifejezésre.

Telepítsünk vírusirtó programot!

A nemkivánatos tartalmak nem feltétlenül csak böngészés közben okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Ha a számítógépünk vírusokkal, rosszindulatú szoftverekkel (malware) vagy kémprogramokkal (spyware) fertőzött, akkor - sok egyéb kellemetlenség mellett - akár akkor is tele lehet képernyőnk kínos tartalmakkal, ha még semmi mást nem csináltunk, csak éppen bekapcsoltuk a gépet. A vírusirtó programok segítenek felismerni és eltávolítani ezeket a fenyegetéseket.

Figyeljünk oda az aprónak tűnő részletekre!

Erős jelszó nélkül nem megy

Hiába használunk szűrőprogramokat és más biztonsági megoldásokat, ha a jelszavunk gyenge, és valaki könnyedén be tud lépni a számítógépünkre, hogy aztán kedvére kikapcsolhasson akár minden védelmet.

A jó jelszó hosszú, egyedi karaktereket is tartalmazó kombináció, amit nehéz kitalálni. Az erős jelszó használata a biztonságos böngészés alapja: rendszeresen cseréljük jelszavainkat - és ne használjuk ugyanazt a jelszót több helyen.

Frissítés a tudás anyja

Szintén könnyű prédává válhatunk, ha nem frissítjük rendszeresen biztonsági megoldásainkat. Ahogy egy 10 éves zár sem véd már úgy, mint új korában, úgy egy régebbi verziójú vírusírtó sem nyújtja azt a védelmet, mint naprakész társa: a bűnözők és a kiberbiztonsággal foglalkozó cégek között folyamatos a verseny, és ha lemaradunk, az kockázattal jár.

Mindig legyünk résen!

Semmilyen biztonsági megoldás nem válthatja ki teljes mértékben az embert: ha mi magunk nyitunk meg káros programokat, módosítunk beállításokat, akkor a rendszer tehetetlen. Ha bizonytalanok vagyunk benne, hogy egy mail vagy chat üzenet megbízható forrásból érkezett-e, szánjunk rá egy percet, és gondoljuk végig, hogy nem látunk-e gyanús jeleket. Az esetek döntő többségében a csalók nagyon egyszerű trükkökkel verik át áldozataikat - de ha millió címzett közül egy lépre megy, az már bőven elég lehet számukra.