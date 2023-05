Szűcsné Sipos Andrea tart izraeli élménybeszámolót a lányával, Szűcs Tímeával történt utolsó közös utazás emlékére csütörtökön délután 5 órától a makói József Attila Könyvtárban. Az élménybeszámolót követően az előadó On My Way című kötetéről is szó lesz, amely a tragikusan fiatalon elhunyt Tímeának állít emléket.