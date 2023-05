A szokásosnál jóval bővebb lapszámot tarthatnak most a kezükben. Évente kétszer szoktuk Önöknek megmutatni egy ekkora terjedelmű lapban, hogy mi mindent nyújtunk összeségében olvasóinknak. A hétköznapokon persze nem egyben láthatják mindezt, hanem külön-külön.

A Délmagyarország immáron több mint 113 éve áll az olvasók rendelkezésére. Ez idő alatt számos dolog változott, a legnagyobb ütemben persze a technika fejlődött. A legelső lapszámban például egyáltalán nem voltak fotók, aztán évtizedeken keresztül csak fekete-fehér képeket láthattak a Délmagyarországban, de erre már alig emlékszünk, olyan régóta vannak színes felvételek a lapban. Szintén homályba vésznek már azok az idők is, amikor elindult internetes portálunk, a delmagyar.hu. Most ott is további fejlődés látható: már nemcsak cikkeket olvashatnak, de videókat is nézhetnek, és néhány hónapja elindult podcast-csatornánk is. Itt igyekszünk legalább olyan alaposan bemutatni a vármegyét, az itt élőket, az őket érintő híreket, eseményeket, mint a nyomtatott lapban.

Mert ez az, ami a technika fejlődése ellenére, vagy amellett sem változott az elmúlt 113 évben. Önökért, Önöknek dolgozunk. Írtam már korábban is, hogy ez valahol önös érdek is részünkről: mivel mi is itt élünk, minket is ugyanaz érdekel, ugyanaz foglalkoztat, mint Önöket, ugyanaz van hatással a mi életünkre is, mint az Önökére. Nem gondoljuk azonban, hogy mindent tudunk, így a jövőben is szívesen fogadjuk olvasóinktól a problémák felvetését, a témajavaslatokat, a kérdéseket.

Addig is, jó olvasást!