Ebben az évben 46 pályázat érkezett be, a civil szervezetek elsősorban működésükre, programjaik megszervezésére kérték a támogatásukat. Minden civil szervezet elszámolt a 2022. évben kapott forrással és tartalmilag, formailag megfelelő pályázatot nyújtott be a 2023. évi támogatásra. A 2 és fél millió forintos keretösszeg nem változott, annyi mozgásterünk volt, hogy volt olyan szervezet, amelyik idén nem pályázott

– számolt be Bartókné Vincze Zsuzsanna. Az Oktatási, Művelődési, Vallási és Sport Bizottság elnöke hozzátette, mivel nem nagy összegekről van szó, ezért június 30-áig meg is kapják a támogatást az egyesületek. Szintén elhangzott, több egyesületet is kiemelt az önkormányzat, hogy a kisebb civil szervezeteknek több jusson a szétosztható keretből.

Murányi László a témával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik szervezet, amelyik nem pályázott, az a mozgáskorlátozottak helyi csoportja. A képviselő elmondta, a csongrádi csoport működése ellehetetlenült, az irodájukat az egyesület szegedi központja pedig ki- vagy el akarja adni. Kérte a várost, hogy valamilyen módon segítsenek az egyesületen.

A sportszervezeteknek idén a tavalyi keretnél valamivel kevesebb, 11 és fél millió forintos támogatáson kell megosztozniuk. Ebben az összegben a sportorvosi ellátás és az eredményes sportolók díjazása is benne van, a sportbizottság pedig további 600 ezer forintot különített el az egyesületek évközi kiadásaira. Bedő Tamás polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a pénzmaradványok beérkezésével ez utóbbi keretet megemelik majd.

Idén az önkormányzatnak jóval kevesebb forrás állt rendelkezésére a nem kötelező feladatok támogatására, sajnos a sportegyesületek direkt támogatása is ide tartozik. Indirekt formában, azaz például helyiséghasználattal továbbra is mellettük áll az önkormányzat

– közölte Bartókné Vincze Zsuzsanna.