Kinek a dolga a ház előtt, illetve az árokban elburjánzó gyom kiirtása, a fűnyírás? – ez a kérdést feszegeti egy csupa nagybetűvel írt olvasói levél szerzője, István. A levélíró, aki fotót is mellékelt soraihoz, azt írta, a makói Kápolna utcában térdig ér a fű, illetve a gaz. – A 90. életévét betöltő idős, beteg bácsinak kell a gazszálakat egyesével szaggatni? Vagy az önkormányzat segít a rászoruló embereken most is, és megszűnik ez az áldatlan állapot rövid időn belül? – kérdezi a rövid levélben.

A vonatkozó helyi rendelet szerint a ház előtti zöld terület rendben tartása, beleértve a vízelvezető csatornát is, valóban az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. Ám amennyiben az illető ez kora vagy egészségi állapota miatt képtelen megtenni, ez a feladat a hozzátartozóit vagy a gondviselőjét terheli. Ha pedig ilyen sincs, akkor természetesen segít az önkormányzat – feltéve, hogy valaki ezt kérte.

Megkérdeztük Fekete Tibort, a városgazdálkodás helyettes vezetőjét, hogy szóltak-e nekik a Kápolna utcai helyzetről. – Nem tudok arról, hogy jelezték volna a problémát, mert el szoktuk végezni az ilyen jellegű feladatokat, ha kérik – mondta. A teendő tehát ilyen esetekben az, hogy a polgármesteri hivatalt vagy a városgazdálkodást kell értesíteni. Jelen esetben ezt – a levélíró helyett – megtettük volna mi is, ha tudtuk volna a pontos címet.