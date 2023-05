Nyílt napot tartott május 1-jén a hódmezővásárhelyi kemping. Bárki megnézhette, hogy mi készült a 400 millió forintból. Be lehetett menni a felújított, egykori étterembe, ami Márki-Zay Péter előzetes beharangozásával ellentétben nem lesz étterem újra, a földszintjén a kemping lakói étkezhetnek, az emeleti részt pedig baráti, családi rendezvényekre adnák bérbe. Az öt konténerházat is meg lehetett tekinteni, amiből az egyiket rendezték be. A többibe a héten kerülnek a bútorok, amik múlt csütörtökön érkeztek meg, pedig az állattenyésztési napok kapcsán biztosan lett volna bérlőjük.