Birtokba vette új telephelyét Mórahalmon a LASS-Print Kft. A Szegedi út 67. alatt található komplexumba egy hónapja költözött be a cég. A LASS-Print Kft. 2015-ben jogutódként alakult, jelenleg 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás. Irodatechnikai nagykereskedésként közvetlenül a gyártóiktól importálják utángyártott nyomtatókellékeiket és alkatrészeiket. A kft. kinőtte korábbi telephelyét és raktárát, egy pályázat segítségével a költözés mellett döntöttek. Új otthonukat sajtónyilvános eseményen mutatták be, ahol megjelent Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere is.