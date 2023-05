A műsor előtti szünetben a lányok a frizurájukon igazítottak egy utolsó, a fiúk pedig ültek. Az ő hajukon nem volt mit igazítani.

Közben megérkezett az osztályfőnök férje, Németh Attila, a mórahalmi Móraép Kft. ügyvezetője, önkéntes tűzoltóparancsnok. Mint kiderült, ő is kiveszi a részét a tanulmányi sikerekből. Amikor felkészülés van, a gyerekek náluk tanulnak. Szeretnek oda járni, a legutóbb tizennégyen szerettek volna menni. Az nem jött össze, de nem ritka, hogy hárman a konyhában, hárman a nappaliban készülnek, majd neki mondják fel a leckét, Attilának. Az anyák napi műsor dekorációját is ketten készítették. Zsuzsa elmesélte, hogy 88 éves édesanyja, Gizella vasárnap, Anyák napján ünnepelte a névnapját, de ő férjével azt a napot is nagyrészt a művelődési házban töltötte az előkészületekkel. De legalább a hétfői produkciót ő is meg tudta nézni.

Az iskola az élete

– Sajnos nem lehet gyerekem. Ezért nálunk az iskola van előtérben, nekem ez az életem. Mintegy húsz lombikbébi programban vettünk részt sikertelenül. Itt tudom kiélni az anyaság azon örömeit, ami nekem otthon nem adatik meg – mesélte meglepő őszinteséggel a gyerekek osztályfőnöke.

Lelkesedése diákjaira is átragadt. Mindannyian örömmel meséltek a tanulmányi sikerekről és a műsorra való felkészülésről. A forgatókönyvet Zsuzsa találta ki, egyeztetett a gyerekekkel és ami nem tetszett nekik, azon közösen változtattak. Semmi nem volt kötelező.

Polgármester könnyek közt

A fél ötös kezdésre a gyerekek névsor szerint sorakoztak fel és az édesanyjukkal vonultak be a terembe. A szülőket, nagyszülőket Papp Renáta, Papp Adél édesanyja elérzékenyülve, a könnyeivel küzdve köszöntötte. Azt mondta, ez a nap nem aznap reggel, hanem úgy körülbelül nyolc évvel és kilenc hónappal ezelőtt kezdődött.

– Az anyaság a legszebb ajándék, amit öröm megkapni – mondta.

Felidézte, hogy amikor ő volt 18-19 éves, akkor találták ki, hogy a művelődési házban műsort adjanak anyák napja alkalmából. Azóta él ez a hagyomány.