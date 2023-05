Fogunk imádkozni a templomokban litániákat is, sokszor éneklünk is. Egységes tempóban mondjuk majd az imákat, ezzel is kifejezve az egységet és a közösséget. Számomra nagyon fontos a hitem megélése, a töltekezés, az Istennel való kapcsolat, aki soha nem hagy minket segítség és táplálék nélkül