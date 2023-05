Két pályázat jóvoltából alakították ki a közösségi teret. 60 négyzetmétert zsindelytetővel láttak el, ahol időjárástól függetlenül 20-30 ember kényelmesen elfér. A régi garázst konyhává alakították és berendezték. Készült egy kéttepsis dongakemence, grillezési és bográcsozási lehetőségekre is alkalmassá tették a térköves területet, amit kerítéssel vettek körbe.

A kemenceavatót majálissal kötötték össze. Májusfát állítottak, amit a székkutasi általános iskola néptáncosai táncoltak körbe. Gyermekprogramok és koncert is várta a kilátogatókat. Az önkormányzat főzési lehetőséget biztosított a családoknak, baráti társaságoknak. Ebédvásárlásra is lehetőség nyílt, az önkormányzat jóvoltából kakaspaprikást, birka- és sertéspörköltet, a Székkutasi Vadásztársaság révén pedig őzpörköltet is vehettek ebédre a székkutasiak.