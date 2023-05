Kis kedvencek titkos élete címmel szerveznek nyári táborokat idén is Batancs Tímeáék a szegedi Béke Vendégház Rendezvényházban, ahova 6 éves kortól várják a gyerekeket. Lapunknak arról számolt be, három turnusban szerveznek tábort: július 10-e és 14-e, július 17-e és 21-e, valamint július 24-e és 28-e között. Hozzátette, mindhárom tábor programja és témája megegyezik, mindegyik az állatok körül forog majd.

Minden napnak más tematikája lesz, ellátogatnak majd Sándorfalvára a Wonder Bunny törpenyúl-tenyészetbe, ahol nem csak megnézhetik, hanem kézbe is vehetik majd az állatokat a fiatalok, akiknek előadást is tartanak a felelős állattartásról és arról, hogy miként kell gondozni, etetni a kisállatokat, köztük a nyuszikat. De állatokkal kapcsolatos kincskeresést is szerveznek számukra.

A következő napot a rendezvényházban töltik majd, ahova terápiás kutya érkezik a gyerekekhez a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány által. Másnap Balástyára kirándulnak a táborozók, akiket az önkormányzat lát majd vendégül a hatalmas állatsimogatójában, ahol többek közt kacsával, libával, malaccal, tehát háztáji állatokkal ismerkednek meg. Az utolsó nap a vadállatokról szól majd, a Szegedi Vadasparkba látogatnak a fiatalok, és alaposan megismerkednek majd az ott lakó élőlényekkel.

Batancs Tímea elmondta, minden nap a vendégházban gyűlnek majd össze, ahova már reggel fél nyolctól várják majd a táborozókat, akiktől fél ötkor búcsúznak el. A táborban végig pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, maga a szervező is a Madách-iskola pedagógusa. Kiemelte, mindenképp egy olyan tábort szerettek volna létrehozni, amely révén a fiatalok alaposan megismerkednek az állatokkal, hiszen legtöbbjüknek nincs erre lehetősége, mert panelben él és az iskolai kirándulások alkalmával is csak rövid időt tudnak a kis kedvencekkel lenni, akkor is csak megnézni tudják azokat, a táborban viszont testközelből találkoznak az élőlényekkel.

A táborról bővebb tájékoztatás a szervező Batancs Tímeától kérhető a 30/311-4770-es telefonszámon vagy a [email protected] címen.