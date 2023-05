A Béke utcai Általános Iskolában korábban hagyomány volt, hogy kétévente megrendezték kulturális bemutatójukat. Ezen lehetőséget biztosítottak a tehetséges diákoknak, hogy bemutatkozhassanak. A sorozatot megszakította az ötvenéves jubileum és többször beleszólt a világjárvány is, 2016 után azonban most ismét megtartották ezt a népszerű programot, melynek célja, hogy a kultúra és a művészet a diákok magánéletében is a boldogság egyik forrásává váljon, illetve a gyerekek megmutathassák azt az arcukat, melyre a tanórákon esetleg nem derülne fény. Összesen 22 produkciót láthattak a szülők, tanárok és diákok, melyek között volt tánc, ének, vers, mese és hangszeres zene is. A rendezvény végén az iskola átvette azt a 30 tanulói táblagépet, melyet a Szegedi Tankerületi Központ ajándékozott az intézménynek.