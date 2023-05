A tuti siker receptje: gyerek és kutya egy helyen, egy időben. Nem is kellett messzire mennünk, hogy megtaláljuk a tökéletes facebook-témát, hiszen a mórahalmi katolikus általános iskola alsós tanulói a Momalisa Domaszéki Kutyaiskola négylábú diákjait kapták ajándékba gyereknapra. A templom mögötti játszótéren versenyezhettek a kutyákkal, szeretgethették, sőt, virslivel meg is etethették őket. Hasznos ajándéknak bizonyult a négy szőrös barát, a szórakozás mellett ugyanis a felelős állattartásra nevelést is célul tűzték ki a tanárok és a kutyaiskola munkatársai.

Olvasható a Móra-Net TV oldalán.

https://moranettv.hu/kutyas-delelottot-kaptak-ajandekba-a-morahalmi-katolikus-iskola-diakjai/