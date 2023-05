Idén először tartották meg nemzetközi, három napos, kísérőprogramokkal fűszerezett rendezvényként a vihar- és egyéb lámpagyűjtők találkozóját Csanádpalotán. Az Asztalos P. Kálmánról elnevezett tájházban, mint a főszervező Deli Istvántól megtudtuk, 25 kiállító érkezett a hétvégére, nemcsak itthonról, de Horvátországból és Romániából is. A rendezvény a tájházat egy kicsit már ki is nőtte, hiszen az udvarán egy külön sátrat is fel kellett állítani. A különleges, régi világítóeszközök bemutatója mellett megmutatták például, hogyan működtek a régi, gyertyás utcai lámpák, tartottak lámpás felvonulást és éjszaka körberakták égő lámpákkal a helyi horgásztavat.