A mindennapi élethez kapcsolódva ünnepelte védőszentjét a vásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Iskolája. A barátságról, a nyitottságról, az emberek közötti kapcsolódásokról, illetve a szerzetesi életről is beszélgettek a diákok és a nővérek. Mint azt Mázás Orsolya Marianna nővér, az intézmény hitéleti igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: a hétköznapokban is megnyilvánuló lelkiséget ad iskolájuknak Szent Domonkos, aki maga is szeretett olvasni, tanulni. Az önálló gondolkodás útján haladó diákoknak példaképe lehet, éppen ezért szentelnek egy külön napot az életének.

Fotó: Tábori Szilvia

Ugyan a nevéhez köthető fő ünnepet augusztusban tartjuk, május 24-én Szent Domonkos Atyánk testének átviteléről emlékezünk meg. Igyekszünk a korosztályoknak megfelelő és változatos programokkal közelebb vinni az ünnep tartalmát a tanulókhoz

– hangsúlyozta Marianna nővér. Hozzátette: a legkisebbek Szent Domonkos életén keresztül a barátság témáját járták körbe, arról beszélgetve, mit is jelentenek életünkben ezek az emberi kapcsolatok. A személyesség kapcsolódási lehetőséget kínál, miközben új ismeretekkel gazdagodnak. A 3. és 4. osztályosok a névadó életének egy-egy mozzanatához kapcsolódó feladatokat oldottak meg játék közben.

Fotó: Tábori Szilvia

A felső tagozatosokhoz viszont Budakesziről érkezett Szabó Ráhel, aki Lujza nővérrel együtt a szerzetesi életről mesélt. Ráhel nővér kérdésünkre azt hangsúlyozta, felemelő tapasztalat volt, ahogyan néhány perc után elillant a gyerekek kezdeti zárkózottsága és özönlöttek a kérdéseik. Életszagú volt a kíváncsiságuk az örök fogadalomig vezető útról, a családi kapcsolatokról, a szerzetesi élet hétköznapjairól.

Fotó: Tábori Szilvia

Fontos, hogy a válaszaink is életszerűek legyenek, érezzék és lássák a fiatalok, hogy mi magunk is hétköznapi családokból érkeztünk. A szerzetesi élet túlmisztifikált, elrugaszkodott az élettől, fontos láttatni a valót, hogy mi is hús-vér emberek vagyunk, akiknek a szíve Istenre irányul. És minden ember erre van meghívva, hogy a szívünk az igaz és a jó felé irányuljon

– hangsúlyozta Szabó Ráhel nővér.