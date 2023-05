Éppen a harmadik gyereket teszi tönkre a szemünk láttára a baloldali ellenzék. Emlékeznek még Nagy Blankára? Na ugye! Ő az, aki 2018-ban lett közismert, miután beszédet mondott a túlóratörvény ellen szervezett több tüntetésen, és bajszos szarnak nevezte az akkori köztársasági elnököt. Az ellenzékiek azonnal közrefogták, és rendezvényről rendezvényre hurcolták. A lány annyira beindult, hogy belépett a Momentumba, és a 2019-es önkormányzati választáson Kiskunfélegyháza 8-as körzetében indult a képviselői pozícióért, de elbukott. Aztán egyszer csak eltűnt. Régebben láttam Szegeden, szomorúan, és egyedül sétálgatott a belvárosban.

Folytassuk! Emlékeznek még Rékasi Zsigmondra? Na ugye! Ő az, akit a 2018-as diáktüntetésekkor kapott fel az ellenzék. Többször is felszólalt, és a rendezvények után a Renegátlástalanokkal tovább vezette a tömeget, akikkel így utakat zártak el. Mi van most Rékasi Zsigmonddal? Nem tudni, kiesett az ellenzéki kosárból ő is.

Most pedig Pankotai Liliben látja a reményt a baloldal. Ő is káromkodott egy sort, azonnal a keblükre ölelték. Lehet fogadásokat kötni, hogy meddig lesz ő még a tanártüntetések arca, és mikor tűnik el végleg.

És, hogy miért a gyerekeket tolja előtérbe ez a dilettáns, idióta, nyomorult mindenre képtelen ellenzék?

Mert nincs köztük egy épkézláb figura, aki mögé mondjuk tömegek sorakoznának fel. Ki lenne az? Az a Molnár Áron nevű kretén színész, aki valamiért Noárnak hívatja magát? Róla elég annyit tudni, hogy folyton üvölt, és még a balos társainak is kínos volt az ATV vitaműsorában. Szóval Noár is felejtős, a politikusaik meg egytől egyig szánalmasak. Ezért jönnek a gyerekkel. Csak – ha már tanártüntetésekről van szó – nincs egy pedagógus aki azt mondaná, hogy ez nem oké? Lilikét is kicsinálják mint Blankát meg Zsigmondot. Gratulálok...