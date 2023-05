A fárasztó magyar írásbeli vizsga után egy kis frissítővel várják május 8-án 13 és 15 óra között az érettségizőket a szentesi Panorámában: minden vizsgázót meghívnak a „Panoban” egy limonádéra, jelentette be Tonomár Zoltán, a hely üzemeltetője. A kezdeményezéshez csatlakozva a város is kedveskedik egy meglepetéssel az érettségizőknek, tette hozzá Szabó Zoltán polgármester. A város részéről egy Szentes címerével gravírozott kulcstartót kapnak majd a limonádé mellé a május 8-án vizsgázók. A „Pano”-ban a gyereknapra is készülnek és legalább ezer szentesi kisgyereket szeretnének megfagyiztatni: május 28-án minden gyereket meghívnak egy gombóc fagyira.