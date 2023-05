Harmadik helyezést ért el a Ceglédi Filmfesztiválon a Makói Városi Televízió az Ami él, az élni akar című filmmel, amely a makói szíjgyártást és a Lenhardt családot mutatja be. A filmfesztivált immáron hetedik alkalommal szervezték meg. A megmérettetésre idén több mint 40 alkotás érkezett, a zsűri most is elismert filmes, vagy filmekhez kötődő szakemberekből állt.