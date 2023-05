A hulladékokból épített két tutajt pénteken Makón eresztették vízre. Az önkéntesek többsége túrakenukból szedi a kidőlt fáknál, kanyarokban valóságos szigetekké összeállt hulladékot.

A kupa szombati napján biztonsági gyerekülést, hűtőszekrény ajtaját, fél pár papucsok tucatját, márkás edzőcipőt, babakocsi kerekét, üveghulladékot is szedtek ki a vízből a végtelen mennyiségű PET-palack mellett.

Az első PET Kupát 10 éve szervezték a Felső-Tiszán. Idén már öt versenyt szerveztek, ezek egyike az, amit most a Maroson rendeznek 5 motorcsónak, 20-25 kenu és két tutaj részvételével – ez utóbbiak készítéséhez pet-palackokat is felhasználtak. A vízi járművekben ülők 4 csapatot alkotnak, amelyekből egy-egy apátfalvi, makói, hódmezővásárhelyi-szegedi, egy pedig a PET Kupa veteránjaiból áll. A 10-12 fős társaságok dolga az, hogy a víz felszínén, illetve meg-megállva a partról is zsákokba gyűjtsék a szemetet a folyó hazai szakaszán.