Veres Katalin, az intézmény vezetője a túra előtt arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények éltetik és viszik előrébb a települést. Kiemelte, csodálatos úgy emlékezni valakire, hogy azzal közben másokon is segíteni tudnak, éppen ezért nagy tisztelet jár azoknak, akik szombaton kerékpárra ültek és túráztak. Közölte, a jövőben szeretnék továbbfejleszteni szolgáltatásaikat, ehhez járul hozzá a szombati gyűjtés is.

A kezdeményezést Füzesy István alpolgármester is üdvözölte, aki a start előtt hangsúlyozta, a szülők emberi nagyságát mutatja a jótékonysági program, ami meghatározó Algyő életében. Hozzátette, a túra által olyan eszközökkel tud majd gyarapodni a község, amiket saját forrásból nem tudna megvásárolni az önkormányzati fenntartásban működő intézmény.

A túrázók közt voltak más településről érkezettek is, de főként algyőiek vettek részt a programon. Köztük Yana kutya is, aki gazdájával, Gyömbér Rudolffal, másfél éve kerékpározik együtt, már útlevele is van, így pünkösdkor Szabadkára kirándul majd a családdal.