Az iskola előtt már egy órával a dolgozatírásra kapott időpont letelte előtt több érettségiző kint volt. Az mindenkinek egybehangzó véleménye volt, hogy az első feladatsor nagyon könnyű volt, a második részről már megoszlottak a vélemények. Ott szinte mindenki a novellaelemzést választotta, annak ellenére is, hogy Petőfire az emlékév kapcsán lehetett számítani.

Megkérdeztük más városok diákjait is. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium végzős diákja, Pap Nikolett szerint szövegértésben könnyen érhető kérdéseket kaptak, az érveléses feladat témája jól érthető volt. Az érettségi első felében szűknek érezte a megadott időt, a novella elemzésre fordítható két és fél óra viszont soknak tűnt számára.

A csongrádi Batsányi János Gimnázium F-es és B-s lányainak a szövegértési és a gyakorlati szövegalkotási feladat is tetszett, a Lázár Ervin novellával is elégedettek voltak. A feladatokat jól értelmezhetőnek és egyszerűnek találták, a legnagyobb kihívást számukra is az idő szűke jelentette az első feladatrészben.