Megtörtént, amire hónapok óta várt a Klubicza család: Barcelonában elvégezték az ötéves Kristófon azt a szemműtétet, amelyért olyan sokat küzdöttek. A család kálváriáját lapunkból ismerhette meg a nyilvánosság. Évekig hiába vizsgálgatták, nem tudtak rájönni az orvosok, mi a probléma a kisfiú szemével, ami miatt kifele kancsal, a szemhéja pedig rálóg a pupillájára. Végül tavaly kiderült, az egyik szemizom – amely tartja a szemgolyót – le van szakadva. Problémájára csak egy barcelonai műtét jelenthetett megoldást, ám az operáció finanszírozását annak ellenére elutasította a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szakértői bizottsága, hogy Szegeden és a fővárosban is leírták a szakemberek, "hazánkban a szükséges eljárás nem elérhető".

A család ezt követően kezdett gyűjtésbe, és miután cikkünk megjelent róluk, két nap alatt összegyűlt a szükséges 5 millió forint. Innentől pedig felgyorsultak az események. Öt nappal később, e hét csütörtökön már Barcelonában voltak, ahol az orvos – akivel már hónapok óta egyeztettek a beavatkozásról – meg is operálta Kristófot. Édesanyja, Andruk Edit lapunknak elmesélte, a műtét után kisfia szeme le volt ragasztva, másnapig nem is tudták elképzelni, mire számítsanak. Pénteken azonban már a kötés is lekerült.

Tízpercenként kell ápolni a szemét, most még nagyon nehéz

– tájékoztatta lapunkat péntek este. Hozzátette, Kristóf egyelőre nehezen viseli a fájdalmakat, beduzzadt és be is vérzett a szeme. Szülei azonban napközben mellette lehetnek a kórházban, hétfőn pedig már haza is jöhetnek, remélhetőleg azzal a tudattal, hogy mire a kisfiú iskolába megy, már teljes értékű életet tud élni, szemproblémája nem akadályozza majd a tanulásban.