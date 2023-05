Kópé Professzor, Makidoki, Szurikáta Nővér és Fúzi Nővér által a gyermekek és a szülők is betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen áldozatos munkát végeznek a szegedi Gyermekintezív Osztályon dolgozó szakemberek. Az osztályról ugyanis mesekönyvet írt Kollár Árpád író, akinek történeteihez Maros Krisztina illusztrátor készített remek rajzokat. A Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek alapítvány és a Csimota Gyerekkönyvkiadó gondozásában megjelent Szuperhősök a klinikán című könyvet szerdán, az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika könyvtárában mutatták be.