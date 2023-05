Puskáséknál a girosz és a csülök a legnépszerűbb. 10 deka kolbász, csirkemell, tarja, vagy csülök 1200 forint, a saslik 3800, ugyanennyi a húsos lecsó. A sült krumpliból 800 forint tíz deka.

A tér másik végén 3000 forint egy szál sült kolbász, 2800 a hurka, 3500 a saslik. A csülköt, hekket, hagymás vért, brassóit 950 forintért mérik 10 dekánként. Az egyik borász, aki ide szaladt el egy lepényért megfogalmazta a Borfesztivál idei mottóját: úgyis annyi, amennyi. Meg sem nézte mennyibe kerül a két lepény. Puskásékkal szemben a Szigeti Grillnél a megszokott kínálat mellett töltött káposzta is kapható, ebben a hűvös időben van is jogosultsága a nehéz ételnek, amiért 2900 forintot kérnek. Kürtős kalácsból többféle is van, két szabadnapját töltő osztrák rendőrnő, Nadin és Lucia éppen azt dicsérték.