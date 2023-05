Ha van az iskolás éveknek mumus időszaka, az minden kétséget kizáróan az érettségi. Egy lelkiismeretes diák már nagyjából két évvel a vizsga előtt elkezd agyalni azon, hogy is lesz majd, ha oda eljut. Egy évvel előtte már izgatottan nézegeti az írásbelik napjain, vajon hogy sikerült volna megoldania a feladatsort, ha neki kellett volna reggel beülnie az iskolapadba. És aztán egyszer csak azon veszi észre magát, hogy idén ő következik, és miután másból sem állt az élete, mint tételek kidolgozásából és magánórák végtelen sorából, a véghajrában, a tavaszi szünettől nagyjából végigstresszeli a május elejéig tartó időszakot, teljes meggyőződéssel abban, hogy ő bizony meg fog bukni.

Nehéz az érettségizőknek bármit is mondani, mert a "nyugi, menni fog" örökzöld bizony ilyenkor nem segít. Ahogy az sem, ha felidézzük neki saját élményeinket, gyorsan hozzátéve, hogy kár volt annyit stresszelni rajta. Hiszen mi magunk is stresszeltünk, ez a normális. Ahogy aztán az is, hogy a végén mindenki mosolyog – ki előbb, ki később. Mert nincs olyan, hogy valaki nem tud semmit. Aki eljutott odáig, hogy elballagott a középiskolából, az biztos, hogy üres fejnél sokkal többet visz magával. Annak nincs az a feladatsor, amelynek legalább egy részét ne tudná megoldani.

Az érettségi kemény. Az érettségi stressz. Az érettségi meghatározó a továbbtanulás szempontjából. De senkinek nem az élete múlik rajta.

Kedves végzősök! Próbáljatok meg úgy tekinteni rá, mint egy szükséges rosszra, amin hamarosan túlestek. Ti már elballagtatok. Szóval csukjátok össze a könyvet, mert már nincs rá szükségetek. Aludjatok egy nagyot és hétfő reggel üljetek be úgy a padba, mintha csak egy témazárót írnátok. Egy olyan témazárót, amelyre négy évig készültetek, tehát biztosak lehettek benne, hogy nem vagytok eszköztelenek. Nagy kalappal nektek hétfőre!