Elkészítette a 2022-es üzleti évéról szóló beszámolót a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. is, amit a közgyűlés a legutóbbi ülésén el is fogadott. A száz százalékban városi tulajdonú vállalkozás csaknem 15 millió forint veszteséget halmozott fel tavaly. A cégek beszámolóiban továbbra is rendszeresen hivatkoznak a koronavírus-járványra. A turisztikai vállalkozás is emlékeztetett, hogy a Tourinform iroda, valamint az Alsóvárosi Tájház 2022. december 22-től idén március 3-ig zárva volt. A Tourinform iroda ezalatt csökkentett létszámmal ideiglenesen a Polgármesteri Hivatalban működött.

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi árbevételi terve 85,5 százalékon teljesült. Az elvárt 16 millió forint helyett csupán 13 millió 600 ezer volt. Ennek pedig az volt az oka, hogy a Tourinform Iroda szolgáltatásai iránt a vártnál kisebb volt a kereslet. Az év első hónapjaiban alacsony volt az Alsóvárosi Tájház látogatottsága is, az osztálykirándulások, valamint a különféle iskolai projektek révén a látogatók száma csak május-június hónapoktól kezdett növekedni. A turisztikai ágazat még mindig nem nyerte teljesen vissza a koronavírus-járvány előtti lendületét.

Ráadásul a személyi jellegű ráfordítás, vagyis a bérek összege a nyári időszakban történő egyszerűsített munkaszerződéses foglalkoztatások és egy tolmács igénybevétele miatt kissé emelkedett.

Érdekes adat, hogy 2022-ben 380 ezren szálltak meg Szegeden és térségében, és a turisták 601 ezer vendégéjszakát töltöttek itt. Szegeden 564 ezer, Mórahalmon 139, Makón 80 és Hódmezővásárhelyen 53 ezer éjszakát töltöttek a vendégek. A beszámolóból az is kiderül, hogy a legtöbb éjszakát továbbra is a szállodákban töltik az ide érkezők.