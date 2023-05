Szerencsére még sokan vannak, akik hivatásszerűen, életvitelszerűen tenyésztenek állatokat. Sajnos voltak most is olyan gazdák, akik feladták a küzdelmet. Ezért is fontos, hogy a társadalmi elismertség mellett a kormányzat minél több lehetőséget biztosítson az állattenyésztők számára a talpon maradáshoz, például támogatások formájában. A társadalmi elismertséghez pedig az ilyen rendezvények rendkívüli módon hozzájárulnak