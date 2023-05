Nagyon ritka, hogy egy mentőállomás nem nagy cégtől, hanem magánemberektől kap nagy összegű adományt. Egy szegedi házaspár azzal kereste meg a mentőállokmás vezetését, mert szeretnék támogatni a vármegye, és első sorban Szeged mentőellátását. “Szeged forgalmas részén lakunk, elég gyakran halljuk a mentő szirénáját és nem tudunk közömbösek lenni iránta. Sajnos a családban is volt már arra szükség, hogy a mentők segítségét vegyük igénybe, és mindig hihetetlen gyorsasággal a helyszínen voltak és mindig nagyon kedvesek, ugyanakkor tettre készek voltak. Egyikünk számára sem volt kérdés, hogy most, hogy összegyűlt egy jelentősebb összeg, őket szeretnénk támogatni vele.” -mondták. A mentőállomással egyeztetve az a döntés született, hogy egy mellkaskompressziós készüléket vásárolnak a mentőorvosi kocsira, amivel ki tudják váltani a kocsin lévő régebbi, javításra és karbantartásra szoruló készüléket. Az adományt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány pótolta ki, lehetőséget biztosítva a Lucas 3 típusú készülék megvásárlására, mely a mai napon már szolgálatba is állt. A régebbi készülék a karbantartás után a vármegye egy másik mentőállomására kerül, így két mentőállomás területén élők megmentéséhez járult hozzá a szegedi pár – írják a hivatalos Facebook-oldalukon.