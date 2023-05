Klubicza Kristóf László öt évvel ezelőtt mindössze 26 hetesen jött világra, koraszülöttként, 800 grammosan. Tíz hétig ápolták a szegedi koraszülött intenzív osztályon, életerős kisfiút vihettek haza szülei. Az azonban már ekkor látszott, hogy a szemével történt valami. – Kifele kancsal mindkét szemére, a szemhéja pedig rálóg a pupillájára. De hogy ennek mi az oka, azt évekig csak találgatták – mesélte az édesanya, Andruk Edit. A kisfiút vizsgálta több neurológus és szemész is az ország különböző pontjain, de nem jutottak előrébb. Aztán amikor tavaly elvégeztek egy kancsalsági műtétet, akkor derült ki: az egyik szemizom, amely tartja a szemgolyót, le van szakadva.

Fotó: Török János

– A Heim Pál Kórházban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a magyarországi műtéti technikák nem segítenének rajta. Itt ugyanis a szemhéjlógást úgy orvosolják, hogy a homloklebenyt egy szilokon szalaggal kötik össze. Mivel azonban Kristófnak nincs meg egy reflexe, ami elengedhetetlen ebben a helyzetben, félő, hogy ez után a műtét után soha nem tudná becsukni a szemét. Ez amellett, hogy aludni is csak speciális megoldással tudna, egy idő után vaksághoz is vezetne. Ezért orvosi, pecsétes papírt kaptunk arról, hogy Barcelonában kell megműteni, ott ugyanis homlokizomból képeznek lebenyt és azzal pótolják azt, ami most hiányzik – vázolta helyzetüket az édesanya, aki mivel az egyik szegedi klinikán dolgozik, annak is utánajárt, esetleg itt tudnának-e fián segíteni.

Még egy pecsétes papírt kapott a barcelonai műtét javaslatával.

Felvették tehát a kapcsolatot a műtétet végző orvossal, aki 4 internetes konzultáció után elvállalta az operációt, melynek költsége 12 ezer euro. A szülők ezért kérvényt írtak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, becsatolva a fővárosi és a szegedi szakvéleményeket, miszerint fiuk műtétjét nem lehet Magyarországon elvégezni. Néhány hete érkezett meg a válasz: három hónapnyi gondolkodás után elutasítást kaptak, fellebbezésnek helye nincs.

– A papírokból kiderült, hogy a NEAK több körben is visszadobta a szakértői bizottságnak, ami ezt a döntést hozta, alapos indoklást kérve. Az indok az volt, hogy valószínűleg megfelelő lesz Kristóf számára a magyar műtéti technológia is – mesélte az édesanya, aki azonban a valószínűvel nem elégszik meg, ha kisfia életéről van szó.

– Főleg, hogy ezt a döntést olyan ember hozta, aki életében nem látta a fiamat, akik viszont igen, más véleményen vannak – tette hozzá.

A család ezért gyűjtést indított, hogy a spanyolországi műtét 5 millió forintos költségét ki tudják fizetni. Ebben az összegben nincs benne sem az utazásuk, sem egy heti szállásuk vagy ottani közlekedési költségeik, de a szülők azt mondják, ha ők ott nem is esznek, amint az 5 millió forint összegyűlik, már kérik is az időpontot, hiszen nincs vesztegetni való idejük. Mire Kristóf iskolába megy, szeretnék, ha teljes értékű életet tudna élni.

A család az adományokat a következő számlaszámon fogadja: Andruk Edit OTP Bank 11773353-02436306 IBAN HU65117733530243630600000000. A megjegyzés rovatba azt kell írni: Klubicza Kristóf szemészeti műtétjére adomány.