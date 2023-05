Állítólag ötvenketten jelentkeztek az önkormányzati tulajdonú Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. és egyben a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói posztjára. Erről Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere beszélt a vasárnap esti MZP Őszintén című videójában.

Mint lapunk is megírta, Molnárné Masir Erika, a két városi cég vezérigazgatója, február 24-én adta be a felmondását, azóta már távozott is a cégektől, így azok első ember nélkül maradtak. A vezérigazgatói posztot az önkormányzat meghirdette. Erre a polgármester szerint ötvenketten jelentkeztek.

A pályázatunkra ötvenketten jelentkeztek az egész országból, Kelet- és Észak-Magyarországról, Budapestről

– jelentette be a polgármester. A jelentkezési határidő egyébként március 20-án járt le.