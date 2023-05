– Évek óta több óvodai csoport is konténerben működik, hiszen az óvoda épületét már nem tudtuk másként bővíteni. A tervünk az, hogy ha teljesen átköltözött a bölcsőde az új épületbe, akkor a régibe azok az óvodai csoportok költöznek, amelyek a konténerépületben vannak jelenleg. Persze mindegyik csoport nem tud átköltözni, hiszen a bölcsődei csoportszobák kisebbek, mint az óvodaiak, éppen ezért áttekintjük, hogy melyek azok a kisebb létszámú csoportok, amelyek be tudnak költözni a bölcsődébe – avatott be.

A településvezető közölte, szóba került már az is, hogy az óvodának a konyháját is a bölcsődbe költöztetik, hiszen az modernebb, mint az óvodáé. A konténerek további hasznosításáról azt mondta, elképzeléseik már vannak, de konkrétumot még nem tudott. Például felmerült már az is, hogy a szabadstrandon, a Tisza-partján hasznosítják a konténereket, hiszen ott nem lehet állandó épületet hagyni.

A beszélgetés során kitértünk arra a mondatára is, ami a bölcsőde új épületének átadóján hangzott el, miszerint tervben van egy új óvoda építése a bölcsőde melletti területen. Kiemelte, egy nevelési-oktatás sarkot szeretnének létrehozni a Tiszavirág utcán, ehhez már csak az óvoda hiányzik. Mindenképp pályázati forrás segítségével szeretnének építkezni, ehhez folyamatosan figyelik a kiírásokat.