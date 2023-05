A csanádpalotai Délibáb utcában tábla és városcímer jelöl egy ottani nyárfát, hirdetve: 2023-ban ezt választották a város fájává – adta hírül közösségi oldalán a Kelemen László nevét viselő helyi művelődési ház. Mint megtudtuk, a fa kiválasztására azért került sor, mert az intézmény is csatlakozott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által meghirdetett Közösségek Hete nevű országos programsorozathoz. Ráadásul a Petőfi-emlékévhez is csatlakoztak különböző rendezvényekkel. Ez a két nemes ügy úgy találkozott, hogy a közösségi hét egyik témája a zöld gondolat volt, és Petőfiről köztudomású, hogy számos verset írt a természetben. Az Alsó-Duna partján például ma is megtalálható az a mocsári tölgy, amely alatt sokszor elidőzött, árnyékában verset írt.

– Mi, akik Csanádpalotán élünk, szerencsés helyzetben vagyunk, hisz több zöld terület és számos lenyűgöző fa található városunkban. Ezért ebből az alkalomból szerettük volna megtalálni városunk fáját, melyhez a lakosság segítségét kértük – mondta el a részletekről Perneki László polgármester. Hozzátette, ezzel is szerették volna felhívni a környezet szépségére, védelmére a figyelmet.

Fotó: Kelemen László Művelődési Ház

A város fájának megtalálásához az önkormányzat a lakosság segítségét kérte. A Palotai Krónika című ingyenes, nagy múlttal rendelkező helyi lap májusi számában jelent meg az ezzel kapcsolatos felhívás, valamint a javaslattételi lap is, amelynek kitöltésével, leadásával bárki benevezhetett egy fát. A beérkezett javaslatok közül végül egyet választottak ki. Ez lett a Délibáb utcai 94 esztendős nyárfa, amit a közelben lakó, ugyancsak 94 esztendős Benke László jelölt. A napokban kihelyezték azt a táblát, ami tanúsítja, hogy ez Csanádpalota fája, és egy városcímert is helyeztek mellé – a javaslatot pedig egy emléklappal köszönte meg Benke Lászlónak Perneki László polgármester.

Fotó: Kelemen László Művelődési Ház

Aki a Délibáb utcában jár, bármikor megcsodálhatja ezt a közterületen álló méltóságteljes fát, mely már messziről jól látható. A szervezők arra biztatják a helybelieket, hogy látogassák meg, illetve bátran fotózzák, posztolják, hogy mások is láthassák, milyen különleges és egyedi fája van Csanádpalotának.