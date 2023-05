Gyors karriert lehet elérni Hódmezővásárhelyen, az önkormányzatnál. Joó Anikó például februárban került a vásárhelyi városházára, a jogi irodát vezette, majd megpályázta és elnyerte az aljegyzői munkakört – ezt a gyorshír szolgálat március 17-én jelentette be. Az aljegyző személye azért is volt rendkívül fontos, mert Karsai Éva jegyző is távozott április elején, így Joó Anikó járt el jegyzői jogkörben is, de pár nap múlva már fel is mondott. A városnak nem volt sem jegyzője, sem aljegyzője, de jogi irodavezetője sem. Ez utóbbi posztot végül Petrovics György nyerte el a pályázaton, a feladatot május 4-étől látta el, azonnal jegyzői jogkörben eljáró jogi irodavezetőként. Azóta már új jegyzőt nevezett ki a polgármester Angyal Zsolt személyében, aki a kübekházi önkormányzattól érkezett Vásárhelyre, egyébként Hódmezővásárhelyen él.

Az önkormányzat aljegyzői pályázata május 23-án járt le. A május 25-i közgyűlés elején Márki-Zay Péter polgármester bejelentette, hogy Petrovics György a város új aljegyzője, a jogi iroda vezetése helyett/mellett. Petrovics György 19 év közigazgatási gyakorlattal és 10 év vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2020-ban kimagasló munkájáért kormánymegbízotti kitüntetést kapott. Családjával Szegeden él.