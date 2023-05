Tiszasziget. Megtisztították azoknak a feszületeknek a környékét, amelyek a Tiszaszigetre Szeged vagy Gyála felől érkezőket fogadják a település határában – számolt be közösségi oldalán a polgármester. Ferenczi Ferenc azt írta, hogy az üdvözlő keresztek rendben tartása egyre nehezebb feladatot jelentett kis létszámú közmunkás csapatnak. Így most a helyiek közösségi munkában megkapálták az elgazosodott részeket, és virágokat is ültettek.