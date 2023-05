Ebből kaptak ízelítőt a Csonkás diákok is, akik számára láthatóvá tette például a hanghullámokat, illetve azt is bemutatta, hogyan lehet házilag villámot generálni. A forgó rendszerek kapcsán szó esett arról, hogy egy, a Dóm tornyából ledobott kavics a Föld forgása miatt nagyjából 2-3 centiméterrel esik arrébb, mint ahova kellene és az is kiderült, milyen jó szemléltetőeszköz lehet egy óvodás játék, a búgócsiga komolyabbra fazonírozott változata. Több kísérlet egyébként annyira egyszerű eszközigényű., hogy akár otthon is bárki kipróbálhatja, de akadt olyan is, amelyre kifejezetten felhívta a figyelmet, hogy azzal senki ne próbálkozzon.

Aki hasonlóan látványos és izgalmas kísérletekre kíváncsi, jövő hét péntek délután és szombat délelőtt vehet részt az e havi, ingyenes KísérletEST-en a Fizikai Intézet Dóm téri épületében.