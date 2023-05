A puha robotok rugalmas anyagokból épülnek fel, összegyűrhetők, rájuk léphetünk. Például a mezőgazdaságban nagyon hasznosnak bizonyulnak a szüretelő robotok, amelyek olyan szépen és finoman képesek a gyümölcsökre ráfogni, akár az emberi kéz. A mobil robot alkalmazásokban is használják a puha robotikát, például a négylábú és a kukacszerű robotok sokkal könnyebben tudnak terepen mászni. De orvosi beavatkozások során is egy miniatűr puha robotot akár vénába is be tudnak küldeni, és különböző orvosi beavatkozásokat tudnak vele végezni. Továbbá a rehabilitációban is alkalmazzák már a puha robotokat úgynevezett külső csontvázként