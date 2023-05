A megnövekedett kiadások tovább növelhetik a daganatos betegekben a frusztrációt, a szorongást. Éppen ezért szervezett online előadást a Gyógyulj Velünk Egyesület arról, hogy a daganattal küzdők milyen pénzbeli és természetbeli támogatásokat kaphatnak, és miben tud az érintettek segítségére lenni a szociális munkás. Minderről Nagy Erzsébet, a Központi Szociális Szolgálat vezető szociális munkása beszélt, aki kiemelte, a szociális munkások professzionális segítő tevékenységet végeznek, megpróbálnak egyensúlyt teremteni a megváltozott élethelyzetű betegek életében. Hozzátette, a daganatos beteg kibillent anyagi helyzetén igyekeznek segíteni, valamint egyéb szükségleteinek is próbálnak eleget tenni.

Közölte, a speciális munkát végző szociális munkások főként a klinikákon és a kórházakban vannak jelen, de egyéb rehabilitációs intézményekben is megtalálhatóak. A gyógyító team-nek a részei, éppen ezért a betegség stádiumának megfelelően tudnak ellátásokat igényelni a páciens számára, de emellett az orvosnak is segítséget nyújtanak a beteg élethelyzetének, reakcióinak a megértésében. Rámutatott, a betegek közvetlenül is találkozhatnak a szociális szakemberekkel, de ha először az orvossal vagy az ápolóval kerülnek kapcsolatba, akkor ők is leadhatják vizsgálatkérésként azt, hogy a beteg találkozzon a segítőkkel.

Nagy Erzsébet elmondta, az első találkozáskor egy szociális anamnézis felvétele történik meg, ekkor felmérik a beteg felmerülő szükségleteit, majd megvizsgálják, milyen pénzbeli és természetbeli támogatásokra jogosult.

Ezekre bővebben is kitért az előadása során. Így derült ki az, hogy a daganatos személyek kérhetik például az időskorúak ellátását, ha elérték már a nyugdíjkorhatárt, emellett azok, akiknek lejárt az álláskeresési támogatási idejük és egészségkárosodást szenvedtek, jogosultak lehetnek az aktív korúak ellátására. Továbbá járhat a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj abban az esetben, ha valaki tartósan otthon ápolja beteg, daganatos hozzátartozóját. Létezik még a tartós ápolást végzők időskori juttatása is, amire azok jogosultak, akik legalább 20 éven keresztül otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket és emellett legfeljebb napi 4 órában valamilyen keresőtevékenységet végeztek.

Mindezek a szociális munkások segítségével igényelhetőek a legegyszerűbben. Ahogyan a települési támogatás igénylésében is, melynek mértékét a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. De a szociális szakemberek segítenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának, a fogyatékossági támogatásnak és az alacsony nyugdíj emelésének igénylésében is. Nagy Erzsébet beszámolója szerint az arra jogosultak évente kérhetnek egyszeri segítséget például gyógyszer kiváltásához, a gyógyászati segédeszköz díjának csökkentéséhez, valamint a pénzbeli ellátásokra nem jogosultak a kiadásaik csökkentéséhez is kérhetik az egyszeri támogatást.

A vezető szociális munkás elmondása szerint a daganattal küzdők olyan természetbeli segítségre lehetnek jogosultak, mint a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatás, az otthoni szakápolás, az otthoni hospice-ellátás vagy a köztemetés. Hangsúlyozta, az érintettek ne szégyelljenek segítséget kérni, mert azon sokszor az életminőségük múlhat.