Vasárnap a móravárosi templomban a mentőkért és a tűzoltókért volt szentmise, az erről szóló tudósításunkat online felületünkön olvashatják el. A liturgián Fazakas Attila plébános azt mondta, hogy az életmentők és a tűzoltó is Isten meghosszabbított keze, és hogy valójában bárki ilyen kézzé válhat, ha úgy segít, mint ők, vagyis cserébe nem vár viszonzást. Tehát szeretetcselekedetet végez. Azt gondolom, hogy akiben lakozik legalább egy aprócska jó szándék is, az szeretne ilyen kézzé válni az élete során. Én legalábbis biztosan, éppen ezért segítek másokon úgy, hogy azért cserébe nem várok semmit, hisz ez nem erről szól, hanem csakis arról, hogy jobbá tegyük az életét annak, aki bajban van, akinek valamiféle problémája akadt. A szentmise után a klinikára kellett sietnem, mert ott ingyenes szűrőnap volt, azonban a parkolóból oda- és visszafelé haladva is többen megállítottak, hogy pénzt kérjenek. Volt, aki utazásra, volt, aki fél kiló kenyérre kért. Pont az ilyen esetek miatt mindig van nálam elérhető közelségben némi apró, amit ilyenkor odaadok. Meg sem hallgatom, mire kérik, csak gyorsan adom, és szaladok tovább. Most viszont jobban odafigyeltem a kérésekre és az arcokra. Nem szeretnék előítéletekbe bocsátkozni, de nem voltam biztos abban, hogy a kérésük megegyezik azzal, amire valóban költi a pénzt. Elgondolkodtam az autóba beszállva. Vajon akkor is önzetlennek vagy szeretetcselekvésnek számít az adakozásom, ha ebben az esetben van elvárásom? Nem túl nagy, csupán csak az őszinteséget kérném viszonzásul. Tény, hogy nem hangozna jobban, ha azt mondaná, cigire vagy a napi két-három decire kell, de még mindig egyenesebb és emberibb lenne, ha az adakozásért cserébe a valóságot kapnánk.