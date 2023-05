Lássuk röviden a történteket: pár tucatnyian a Sándor-palotához vonulnak, hogy a nyílt napot kihasználva bent tiltakozzanak a státusztörvény ellen. Váratlan fordulat, a köztársasági elnök maga jön ki a tüntetőkhöz, akikkel elbeszélget. A diskurzusban mindenki a maga által bírt színvonalat hozza, de erre most inkább ne is térjünk ki.

Inkább az egyik főszereplőre vessünk egy pillantást. A tüntetés vezetője, vagyis sokkal inkább reklámarca egy diáklány. Ugyan három szavas pólófelirata is hibás, de ez – mint a legfrissebb fejlemények mutatják – csak szabotázsakció lehet, nem is ő írta úgy azt, ahogy. Mindegy is. Ezért is, másért is már egy ideje éhes hiénák tépik, veszett kutyák marják Pankotai Lilit – lám, még én is harapok bele egyet.

Az, hogy őt kell felépíteni, mint friss, fiatalok számára is eladható arc, bár nem újszerű, de mégis jó ötlet. Toljuk előre a Lilit, jön a kis magyar Jean d’Arc, majd beállnak szépen mögé a többiek és lángba borítjuk ezt a 93 ezer négyzetkilométernyi narancsligetet. Vagy bejön, vagy nem.

De mi van, ha nem jön be? Láttunk már ilyet párszor: akkor bizony az ilyen-olyan olajokkal megkent gépezet egy apró döccenés nélkül megy tovább, keresi a következő leendő bajnokot, akit vállára kaphat. Az előző üdvöske sorsa azonban már nem érdekel senkit: megrágják, kiköpik, elfelejtik. Hol van már Karsai Dorottya? Kit érdekel Nagy Blanka?

Lili most még fontosnak érzi magát, amint épp egy elképzelt forradalmat vezet, Sarah Connorként száll szembe a kétharmados NERminátorokkal.

Azért jó lenne, ha lenne mellette olyan szülő, barát, segítő, aki néha arra is rámutatna: nem biztos, hogy ő az egész motor, lehet, hogy inkább csak egy cserélhető alkatrész a gépezetben. Szabadítsátok ki Lilit.