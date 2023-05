A legtöbben azt szeretnék, ha Szabó László, azaz Sonka nevét viselné a hamarosan megépülő újvárosi kézilabdacsarnok – derült ki azokból a hozzászólásokból, amelyek a legnagyobb közösségi oldalon érkeztek témába vágó minapi cikkünkre reagálva.

Megírtuk: a képviselő-testület egyik korábbi ülésén már elhangzott, hogy jól lenne, ha Szabó László lenne a névadó, a néhai játékos sportkarrierjét ugyanis világbajnoki második hely, kétszeres olimpiai negyedik hely és 230-szoros magyar válogatottság fémjelzi, ami példátlan Makón. A napokban azonban felmerült az egyik Makóhoz köthető közösségi oldalon egy másik név is: Stenszky Miklósé, aki az NB I-be jutott női kézilabdacsapat edzője volt. Mellette az szól, hogy sportkarrierjét követően is ahhoz méltó életet élt, míg Szabó Lászlóról több hozzászóló szerint ugyanez sajnos nem mondható el. A hozzászólók elsöprő többsége azonban ezzel együtt is Sonka mellé tette voksát.

Egyébként néhányan ismét szóba hozták Stenszky Miklóst, és elvétve más sportolók is szóba kerültek, sőt ahogy az ilyenkor lenni szokott, komolytalan ötletek is felmerültek. Valaki azt is megjegyezte: lehetne egyszerűen Újvárosi Kézilabdacsarnok is. A döntést a képviselő-testület fogja meghozni, amire még van idő, hiszen az 1,4 milliárdos beruházással megépült létesítmény átadása augusztusban várható.